Вехи недели: власть на клеточном уровне, оппозиционная головоломка и черная метка для Черновецкого
По всей видимости, право избрать нового лидера Партии регионов будет принадлежать Ахметову, которому придется выбирать между Колесниковым и Богатыревой...
Партия регионов продолжает с олимпийским спокойствием заполнять кадровую «шахматку», восстанавливая в чиновничьих правах всё больше «героев вчерашних дней». Оппозиция не демонстрирует внятных политических перспектив. Над Крещатиком сгустились тучи президентского гнева.
|Виктор Янукович
Еще одно кадровое катапультирование с запланированным приземлением – добровольная отставка крымского спикера Анатолия Гриценко и его назначение губернатором Херсонской области. Новым премьером автономии стал Василий Джарты, руководивший избирательным штабом Януковича в Крыму, а спикером местного парламента – неприметный, но зажиточный регионал Владимир Константинов. Виктор Федорович лично прибыл представлять новых руководителей АРК и дал понять местным чиновникам две вещи: ему нравится, когда президентским указаниям не просто внимают, а конспектируют их, и спокойная жизнь для чиновников закончилась.
|Студент во время акции протеста требует уволить с должности министра образования и науки Дмитрия Табачника
Юлия Тимошенко тем временем продолжает разыгрывать карту лидерства в объединенной оппозиции. Ради получения статуса главы координационного совета оппозиционеров, среди которых подавляющее большинство составляют бютовцы и политики, давно «голосующие сердцем», Юлия Владимировна пожертвовала портфелем премьера оппозиционного правительства. Его возглавил «порядочный реформатор» Сергей Соболев, и эту замену трудно назвать равнозначной. При всем уважении к Сергею Владиславовичу его трудно назвать оппозиционной примой, скорее, он должен стать символом готовности БЮТ к конструктивному диалогу с оппонентами Януковича. Заминка с распределением портфелей в оппозиционном Кабмине свидетельствует, что их используют как приманку для тех, кто не может быть во власти и не нашел общий язык с Тимошенко.
|Юлия Тимошенко, Сергей Соболев и Юрий Кармазин во время заседания совета объединенной демоппозиции
Регионалам предстоит в ближайшее время избрать нового партийного вождя, способного стать верной тенью Виктора Януковича. В СМИ уже начали зондировать почву на эту тему, выяснив, что у нового лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова отсутствуют амбиции возглавить партию. Не приходится сомневаться, что на смену Януковичу не придет Сергей Тигипко, вхождение которого в состав правительства Азарова выглядит для Сергея Леонидовича епитимьей (нравственно-исправительной мерой) за дезертирство из штаба Виктора Федоровича в конце 2004 года. Николаю Яновичу хорошо бы разобраться с государственными проблемами на посту премьера, а не разруливать отношения внутри партии. По всей видимости, право избрать нового лидера Партии регионов будет принадлежать Ринату Ахметову, которому придется выбирать между Борисом Колесниковым и Раисой Богатыревой. У Раисы Васильевны шансов объективно больше – ее партийное лидерство может продемонстрировать иностранным наблюдателям европейский характер взглядов регионалов, весьма актуальный в контексте их бронебойной кадровой политики. Самому Виктору Федоровичу также предстоит пройти тест на соответствие нормам мировой политики, если запланированная на апрель встреча с американским президентом Бараком Обамой состоится.
|Николай Азаров
Евгений Магда