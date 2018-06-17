Вехи недели: власть на клеточном уровне, оппозиционная головоломка и черная метка для Черновецкого

Партия регионов продолжает с олимпийским спокойствием заполнять кадровую «шахматку», восстанавливая в чиновничьих правах всё больше «героев вчерашних дней». Оппозиция не демонстрирует внятных политических перспектив. Над Крещатиком сгустились тучи президентского гнева.

Виктор Янукович и его соратники продолжают процедуру смены власти. Вслед за новым составом правительства глава государства назначил большую часть губернаторов, а в Кабинете Министров продолжают менять глав ведомств и департаментов. Работа идет слаженно, отставляемые практически не сопротивляются, а кадровики едва успевают оформлять документы счастливчиков, возвращающихся в коридоры власти. В части губернаторских назначений не обошлось без неожиданностей, хотя в этом призыве подавляющее большинство составили представители Партии регионов. Михаил Папиев, например, возглавил областную администрацию на малой родине, в Черновцах, а его тезке Добкину наконец-то покорилось кресло губернатора Слобожанщины. Михаил Маркович победил в борьбе за него во внутрипартийном кастинге, и Харьков теперь ждут досрочные выборы мэра. Главы Донецкого и Луганского облсоветов, образцово лояльные Виктору Януковичу, пересели в губернаторские кресла.

Еще одно кадровое катапультирование с запланированным приземлением – добровольная отставка крымского спикера Анатолия Гриценко и его назначение губернатором Херсонской области. Новым премьером автономии стал Василий Джарты, руководивший избирательным штабом Януковича в Крыму, а спикером местного парламента – неприметный, но зажиточный регионал Владимир Константинов. Виктор Федорович лично прибыл представлять новых руководителей АРК и дал понять местным чиновникам две вещи: ему нравится, когда президентским указаниям не просто внимают, а конспектируют их, и спокойная жизнь для чиновников закончилась.

Если говорить о некоторых министрах, то для них спокойствие исчезло сразу после назначения. Речь о министре образования и науки Дмитрии Табачнике, оказавшемся на переднем крае общественной критики. Дмитрий Владимирович известен своими публикациями, унижающими достоинство галичан, и назначение политика с подобными взглядами в гуманитарный блок правительства вызывает законное недоумение. Злорадно потирают руки регионалы, которым явно не по душе демонстрация господином Табачником интеллектуального превосходства над однопартийцами. Правда, наивно рассчитывать, что оппозиция сможет уволить ненавистного ей министра. Куда вероятнее его использование в качестве «негодного объекта», отвлекающего противников Януковича от конструктивной критики. Партия регионов уже проворачивала подобный фокус, и Дмитрий Табачник сегодня лишь повторяет путь Нестора Шуфрича – штатного enfant terrible регионалов.

Юлия Тимошенко тем временем продолжает разыгрывать карту лидерства в объединенной оппозиции. Ради получения статуса главы координационного совета оппозиционеров, среди которых подавляющее большинство составляют бютовцы и политики, давно «голосующие сердцем», Юлия Владимировна пожертвовала портфелем премьера оппозиционного правительства. Его возглавил «порядочный реформатор» Сергей Соболев, и эту замену трудно назвать равнозначной. При всем уважении к Сергею Владиславовичу его трудно назвать оппозиционной примой, скорее, он должен стать символом готовности БЮТ к конструктивному диалогу с оппонентами Януковича. Заминка с распределением портфелей в оппозиционном Кабмине свидетельствует, что их используют как приманку для тех, кто не может быть во власти и не нашел общий язык с Тимошенко.

Правда, и вчерашние союзники Юлии Владимировны, и кандидаты, вытаптывавшие «сердечное» электоральное поле во время президентской кампании, отказываются признавать верховенство Тимошенко на оппозиционном фланге. Дело, как представляется, не столько в принципиальности, чуждой украинским политикам, сколько в желании самим занять руководящие посты в престижных парламентских комитетах. Николай Мартыненко, к примеру, четко дал понять, что фракция «НУНС» не станет присоединяться к оппозиции «имени Тимошенко», и призвал БЮТ отказаться от развешивания политических ярлыков. Не менее воинственно настроен и Арсений Яценюк: лидер «Фронта перемен» не просто обещает сформировать собственное оппозиционное правительство, но и прогнозирует скорый политический альянс Партии регионов и БЮТ. Кстати говоря, подобный вариант развития событий отбрасывать не стоит, ведь и на Липской, и на Туровской охотно поддержат, к примеру, создание де-факто двухпартийной системы путем повышения проходного барьера.

Регионалам предстоит в ближайшее время избрать нового партийного вождя, способного стать верной тенью Виктора Януковича. В СМИ уже начали зондировать почву на эту тему, выяснив, что у нового лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова отсутствуют амбиции возглавить партию. Не приходится сомневаться, что на смену Януковичу не придет Сергей Тигипко, вхождение которого в состав правительства Азарова выглядит для Сергея Леонидовича епитимьей (нравственно-исправительной мерой) за дезертирство из штаба Виктора Федоровича в конце 2004 года. Николаю Яновичу хорошо бы разобраться с государственными проблемами на посту премьера, а не разруливать отношения внутри партии. По всей видимости, право избрать нового лидера Партии регионов будет принадлежать Ринату Ахметову, которому придется выбирать между Борисом Колесниковым и Раисой Богатыревой. У Раисы Васильевны шансов объективно больше – ее партийное лидерство может продемонстрировать иностранным наблюдателям европейский характер взглядов регионалов, весьма актуальный в контексте их бронебойной кадровой политики. Самому Виктору Федоровичу также предстоит пройти тест на соответствие нормам мировой политики, если запланированная на апрель встреча с американским президентом Бараком Обамой состоится.

Премьер Николай Азаров устроил разнос столичной власти, дав молодой команде Леонида Черновецкого три месяца на оптимизацию кадров и исправление ситуации в городе. Предварительно Леонид Михайлович побывал на аудиенции у Виктора Януковича, где старался придать лицу выражение крайней обеспокоенности столичными проблемами. Рассчитывать на кардинальные преобразования в Киеве за короткий срок не приходится, поэтому новая власть постарается максимально безболезненно для себя выдавить столичного градоначальника из его кресла. Юрист по образованию, Черновецкий должен знать, что оказанная услуга уже ничего не стоит.

Евгений Магда