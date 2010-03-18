Глава МВД вот уже неделю сидит в своем кресле и тоскует

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ требует от сотрудников милиции не игнорировать заявления граждан о правонарушениях.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОГИЛЕВ на встрече с личным составом крымской милиции назвал недостаточное реагирование на заявления одним из недостатков в работе МВД.

«Я вот уже неделю сижу в (министерском) кресле в Киеве, смотрю на уровень работы милиции, и он у меня вызывает тоску. Полностью нарушена система управления милицией», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он привел показатели минувшего года, когда МВД руководил Юрий ЛУЦЕНКО. «Пример такой, за прошлый год. Мы понимаем, в какой экономической ситуации была страна, насколько упали доходы населения, тем не менее, рост заявлений о происшествиях в стране в целом вырос всего на 1%. Думаю, примерно процентов пятнадцать заявлений о нарушениях милиция похоронила, то есть, мы не отреагировали на заявления людей, которые обратились к нам со своими бедами», - сказал А.МОГИЛЕВ.

«С сегодняшнего дня говорю всем: нереагирование на заявления о происшествии работником милиции - самый страшный грех в системе МВД. Уже второй этап - раскроем мы это дело или нет, но прореагировать на заявление мы должны, принять адекватные меры, чтобы люди почувствовали защиту от той криминогенной ситуации, которая развивается в стране», - заявил министр.