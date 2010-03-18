Луценко: что, собаки виноваты, что выиграла Партия регионов?

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность руководителя МВД является худшим выбором из кадрового резерва Партии регионов.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью УНИАН.

"Новый министр МОГИЛЁВ – худший выбор из кадрового резерва Партии регионов Ведь все время дискутировались фамилии ДЖИГИ, КОРНИЕНКО, КУПЯНСКОГО, даже Рената КУЗЬМИНА", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что он "чувствовал, что будет МОГИЛЁВ". "По одной простой причине. Это человек – комфортный лично для президента ЯНУКОВИЧА. Его роль сведется к слепому выполнению любых приказов, без вопросов, почему и как. Даже если препятствуют моральные или правовые факторы. Кто является министром – очень важно. Но компенсировать узость кругозора того или другого руководителя может его команда", - объяснил экс-министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, у него среди заместителей не было ни одного, кто бы не поработал в должности хотя бы лет двадцать. "Поэтому, команда моих заместителей и начальников областных управлений – это был единый механизм, который работал в милицейском измерении, а я, политически назначенное лицо, корректировал его деятельность, определяя приоритеты", - отметил он.

Продолжая свой комментарий по поводу назначения А.МОГИЛЫВА, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что считает его человеком с не большим потенциалом для развития системы МВД. При этом он отметил, что "было бы полбеды, если бы первым его заместителем стал человек, который четко понимает задачи оперативной службы МВД. Но первым заместителем назначен экс-начальник внутренних войск ПОПКОВ, который никогда по роду своих занятий не имел связей с оперативно-розыскной деятельностью. А это является ключевым заданием первого заместителя. То есть первый заместитель, как и МОГИЛЁВ, - это политическое назначение. Потому что, как и МОГИЛЁВ, этот человек предан Партии регионов, вплоть до участия в незаконных действиях против Майдана».

«Поймите, - продолжил Ю.ЛУЦЕНКО, - все разговоры о профессионализме – это для лохов, в действительности идет захват донецкой командой всех возможных и невозможных должностей. МОГИЛЁВ служил начальником горотдела Макеевки, а оттуда вышел знаменитый авторитет Вася Бита, он же ДЖАРТЫ. ДЖАРТЫ стал отвечать от Партии регионов за Крым, недаром в 2007 году МОГИЛЁВ поехал начальником милиции от ПР в Крым. Недавно ходили слухи, что сам ДЖАРТЫ начал рассматриваться на должность руководителя МВД, но, очевидно, поняли, что неудобно назначать его в связи с его бурной молодостью. Все же возле МВД стоит памятник Шарапову и Жеглову, а с приходом ДЖАРТЫ его бы пришлось менять на Фокса и Горбатого. Поэтому решили, лучшее поставить его подручного".

В результате таких кадровых ротаций, по убеждению бывшего руководителя МВД, может стать значительное ухудшение криминогенной ситуации. "Я прогнозирую, что по результатам первого полугодия у нас значительно вырастет преступность. И не радуюсь по этому поводу, а напротив – очень переживаю", - сказал он.

Подводя черту в комментарии о новых назначениях в МВД, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: "Если есть политическое решение по министру – нет возражений. Если он хочет иметь своих заместителей, - это тоже не вызывает сомнений. Но зачем было снимать тотально начальников областных управлений, которые являются носителями информации, памяти, оперативных наработок в конце концов? Как объяснить, что требуют написать рапорты от всех подразделений центрального аппарата, вплоть до руководителя подразделения охраны труда и пожарной безопасности? Или рапорт начальника кинологической службы? Что, собаки виноваты, что выиграла Партия регионов? Неужели в связи с победой ЯНУКОВИЧА собак будут дрессировать по-другому?"

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