Кабмин Азарова готовит Европе предложения по модернизации ГТС

Кабинет министров Украины готовит Европейскому Союзу предложение по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Строительство маршрутов транспортировки газа в обход Украины стало фактом, поэтому мы четко осознаем, что только глубокая модернизация, повышение эффективности – технической и экономической – украинской ГТС даст нашему, на самом деле самому надежному маршруту, конкурентные преимущества», - цитирует пресс-служба Н.АЗАРОВА.

Глава правительства выразил мнение, что Украина должна привлечь минимум 15-20 млрд. долл. на реализацию инфраструктурных проектов.