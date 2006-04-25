ВАСУ отклонил иски аутсайдеров выборов к ЦИК

Высший административный суд Украины отклонил иски аутсайдеров выборов к Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое постановление огласил сегодня поздно вечером председатель коллегии судей ВАСУ Александр ПАСЕНЮК.

В судебном постановлении говорится, что, заслушав мнения сторон – участников процесса и исследовав материалы дела, суд не установил нарушений законодательства со стороны ЦИК, которые, по убеждению истцов, привели к невозможности установления результатов выборов 26 марта 2006 года. Кроме того, в постановлении суда отмечено, что им отменяется запрет ВАСУ от 12 апреля 2006 года о совершения Центризбиркомом каких-либо действий по официальному оглашению результатов парламентских выборов в Украине.

Постановление вступает в силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Вместе с тем член ЦВК Марина СТАВНИЙЧУК, отвечая на вопрос журналистов после завершения судебного процесса, когда именно могут быть обнародованы в газетах “Голос Украины” и “Урядовий кур’єр” официальные данные выборов, отметила: “Послезавтра, скорее всего”. Она также, комментируя постановление ВАСУ, сказала: “Судебный процесс был чрезвычайно сложным, но решение имеет правовой характер. Это однозначно”.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК о признании неправомерными ее действий по установлению результатов выборов в ВР подали Блоки Наталии ВИТРЕНКО, Юрия КАРМАЗИНА, Владимира ЛИТВИНА и партия "Вече", не прошедшие в парламент по итогам выборов 26 марта.

Согласно данными ЦИК, которые были обнародованы 10 апреля, "Народная оппозиция" набрала 2,93% голосов при проходном барьере 3%, Народный блок Литвина - 2,44%, партия "Вече" - 1,74%, Блок Кармазина - 0,65%.

Суд начал рассматривать первый иск 15 апреля. Официальные результаты парламентских выборов еще не публиковались.