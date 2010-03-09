ПР перетащила на свою сторону уже две фракции

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента сегодня готов вынести на рассмотрение народных депутатов во втором чтении изменения к Регламенту, которыми отдельным народным депутатам предоставляется право входить в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сообщил председатель регламентного комитета ВР, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он заметил, что сегодня состоялось заседание регламентного комитета, и к 12.00 будут готовы сравнительные таблицы к данному законопроекту.

«Если будет принято решение Согласительным советом, то комитет готов представить этот законопроект для рассмотрения уже сегодня», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в Украине нужно как можно скорее сформировать коалицию и новый состав правительства.

В свою очередь, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ отметил, что если законопроект подготовлен законным образом, то его фракция не будет возражать против рассмотрения этого документа.

О необходимости рассмотрения изменений к Регламенту ВР и скорейшего формирования коалиции заявил также лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент 229 голосами принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из отдельных депутатов.

Верховная Рада также проголосовала за направление законопроекта на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

"Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.