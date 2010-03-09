Эксперт прогнозирует, что новый Кабмин пойдет на непопулярные меры

Сбалансирование государственного бюджета Украины невозможно без проведения ряда непопулярных среди населения реформ направленных на сокращения его расходов.

Такое мнение высказала эксперт Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА в аналитическом отчете, текстом которого располагает УНИАН.

Она отметила, что возрождение национальной экономики, сократившейся в прошлом году из-за кризиса на около 15%, не позволит удержать финансирование на старом уровне.

"Единственная дорога уменьшения дефицита - это сокращение бюджетных расходов", - отметила эксперт.

А.ГУРСКА написала, что правительство будет вынуждено постепенно повышать цены на газ для населения и коммунальных предприятий, которые традиционно дотируются за счет прямого дофинансирования пребывающего на грани дефолта "Нафтогаза Украины".

Кроме того, будут повышены тарифы на коммунальные услуги, что позволить сократить дотации местным властям.

Правительство для сокращения расходов также будет пытаться реализовать пенсионную реформу и изменить систему социального обеспечения.

Эксперт заметила, что власти могут сохранить ряд льгот для ряда отраслей (которые - по их мнению - могут стать мотором экономического роста), подчеркнув, что самым большим вызовом для страны будет создание новых условия для ведения бизнеса, которые могли бы существенно улучшить инвестиционный климат в Украине.

В средней перспективе аналитик среди необходимых мер назвал дерегуляцию экономической деятельности, упрощение и стабилизация налоговой системы и консолидацию банковского сектора.

"В перспективе улучшение инвестиционного климата невозможно без ограничения коррупции и становления правового государства", - написала эксперт.