Янукович: результаты выборов могут стать для некоторых неожиданными

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что в ближайшее время в Украине начнут эффективно работать Верховная Рада и новое правительство.

Об этом он заявил в интервью телеканала ICTV в воскресенье.

«Я считаю, что оно (новое правительство – УНИАН) будет в ближайшее время. Я не хочу называть даты. Процесс идет, насколько мне известно, успешно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в настоящее время народные депутаты Верховной Рады понимают, что «избиратели уже на грани терпения». «Они (народные депутаты - УНИАН) также хорошо понимают, что результаты будущих выборов могут стать для некоторых неожиданными», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что сегодня единственным наилучшим вариантом для государства является объединение политиков, прекращение политических войн, начало работы во имя всей Украины и наведения порядка.

«Я призываю к этому. Сегодня нет денег в стране на проведение любых выборов. Нам необходимо развивать экономику и преодолеть кризис, который создала предыдущая власть и усилил мировой кризис», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также выразил уверенность, что в ближайшее время в Украине будет создана новая коалиция, профессиональное правительство и в целом эффективная система государственного управления, в которой все ветви власти будут работать совместно.