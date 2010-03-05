Правительство Тимошенко контролирует все сферы жизни страны

Правительство продолжит контролировать все сферы жизнедеятельности страны до формирования нового состава Кабинета Министров, - сказала Юлия Тимошенко сегодня в эфире программы Шустер Live.

"Конституция предусматривает очень четкую норму, когда власть не может прерываться. И когда правительство уходит в отставку, оно обязано удержать порядок, стабильность в стране, обязано выполнять все функции правительства, пока не придет новый Премьер-министр, новые министры, и тогда передаются все дела, передается страна".