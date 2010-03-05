Литвин уже знает фамилию наиболее вероятного премьера
Спикер ВР объснил расклад
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что на следующей неделе будет сформировано новое правительство, которое, скорее всего, возглавит "регионал" Николай АЗАРОВ.
Об этом спикер заявил в интервью телеканалу Рада.
Он отметил, что должность премьер-министра в Партии регионов, "имея 175 депутатов, на этот раз не отдадут". При этом В. ЛИТВИН добавил, что он "более чем убежден", что правительство возглавит Н.АЗАРОВ.
Вместе с тем, спикер отметил, что "если представитель Партии регионов возглавит правительство, то они (Партия регионов) практически должны иметь мизер правительственных должностей", а если представитель другой политсилы станет премьером, тогда большинство должностей будет у ПР.
Также В.ЛИТВИН считает, что премьером "должен быть человек, который не столько принадлежит к той или иной партии, а это должен быть человек, за которого было бы, как минимум, не стыдно". "Вопросы совести, морали и стыда должны здесь стоять на первом месте", - сказал спикер.