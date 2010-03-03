В Нафтогазе говорят, что слухи об отставке Дубины преувеличены
12:19, 03 марта 2010Политика
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Землянский не подтвердил
|Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ
Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
«Не подтверждаем», - сказал он.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что якобы О.ДУБИНА написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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