В Нафтогазе говорят, что слухи об отставке Дубины преувеличены

Пресс-центр НАК «Нафтогаза Украины» не подтверждает отставку председателя правления компании Олега ДУБИНЫ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Не подтверждаем», - сказал он.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что якобы О.ДУБИНА написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.