Турчинов заявляет, что БЮТ не будет защищать Лозинского

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Блок Юлии Тимошенко не будет защищать бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, обвиняемого в убийстве гражданина Валерия Олийныка.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил накануне в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не хочет ли он опровергнуть свое заявление о непричастности В.ЛОЗИНСКОГО к убийству.

"Я действительно полгода тому назад процитировал информацию, которую получил от Министерства внутренних дел. Я четко подчеркнул, что это информация МВД, которую я просто озвучил. Когда состоится следствие и будет доказана вина ЛОЗИНСКОГО, я убежден, что это будет правильно, что он сядет на скамью подсудимых. Но для этого есть прокуратура, для этого есть другие силовые структуры, и никто не будет обвинять нас, что мы кого-то защищаем. Каждый должен отвечать по закону", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, нанесенное способом, имеющим характер особого издевательства, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего, либо других лиц, либо выполненное на заказ, либо приведшее к смерти пострадавшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.

1 марта в Киеве В.ЛОЗИНСКИЙ был задержан.