Литвин объяснил, почему отставку Кабмина нельзя рассматривать завтра

Во вторник в Верховной Раде Украины не может быть рассмотрен вопрос о недоверии правительству. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на Согласительном совете руководителей фракций парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН отметил, что, в соответствии с Регламентом ВРУ, отводится 10 дней на процедуру о выражении недоверия правительству Украины.

По его словам, во вторник будет только 7-й день (регистрации в ВР фракцией Партии регионов проекта постановления о выражении недоверия правительству – УНИАН). По словам В.ЛИТВИНА, в такой ситуации вопрос не может быть рассмотренное во вторник, поскольку это будет нарушением Регламента ВРУ.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что «рассмотрения этого вопроса избежать нельзя, ввиду того обстоятельства, что подписи не отзываются (речь идет о подписях народных депутатов Украины под проектом постановления о выражении недоверия правительству Украины – УНИАН)».

Говоря о том, существует ли на сегодня коалиция в парламенте, он отметил, что не надо выносить «на смех всей Украине» данный вопрос. По его словам, подтверждению того, что коалиция существует будет ситуация, в которой правительство внесет проект бюджета на 2010 год, а коалиция за него проголосует.

В.ЛИТВИН отметил, что на днях вышло постановление правительства о выделении городу Киеву 500 млн. грн. из стабилизационного фонда. «За счет каких средств это сделано?», - спросил он.

В.ЛИТВИН отметил, «мы же какое-то серьезное государство, так давайте об этом серьезно говорить».