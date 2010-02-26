Лавринович о новой коалиции: процесс идет творчески и уверенно

Верховная Рада будет избираться в сроки, определенные Конституцией.

Об этом заявил первый вице-спикер Александр Лавринович (Партия регионов) в эфире 5 канала.

"Я не думаю, что досрочные парламентские выборы могут состояться из-за поведения или желания оппозиции", - подчеркнул он.

"Мы прошли этот сложный, непростой период топтания по Конституции и законам, когда этот дуэт - Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко - руководил страной", - отметил регионал.

"Украина уже прошла время экспериментов, и вряд ли можно надеяться, что кому-то удастся снова заставить украинцев следовать волюнтаристским желаниям оппозиционеров. Это невероятно и невозможно. Этого не будет", - подчеркнул Лавринович.

Он отметил, что "украинский парламент будет избираться в сроки, определенные Конституцией".

Кроме того, комментируя вопрос о создании новой коалиции в Верховной Раде, регионал заявил: "Процесс идет творчески и уверенно. Обсуждаются как мировоззренческие позиции, так и конкретные позиции относительно решения вопросов по различным направлениям".

"Когда нет монополии одной политической силы, нужно всегда находить компромисс, который превращается в общую политическую платформу", - считает он.

"То, что на руководящих должностях в стране будут представители не только Партии регионов - это вне сомнений", - отметил Лавринович.

Как известно, ранее регионал Борис Колесников оценил шансы на создание коалиции в Верховной Раде как 60 против 40.

Украинская правда