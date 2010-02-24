Уже два министра Тимошенко собираются на инаугурацию Януковича

Министры действующего правительства еще окончательно не определились со своим участием в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, назначенный в правительство по квоте фракции "Наша Украина - Народная самооборона", сообщил, что пока не получил приглашение на инаугурацию В.ЯНУКОВИЧА.

«Я еще не получил приглашение, а как только его получу, я буду принимать соответствующее решение», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вместе с тем, вице-премьер не сообщил о своих планах относительно дальнейшей работы в составе правительства.

«Мы на работе, мы на государственной службе. И государственная служба - это не наш выбор. Было принято решение взять меня на работу. Будет принято в соответствии с Конституцией и законами иное решение, мы будем работать в других обстоятельствах», - пояснил он.

В свою очередь, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН сообщил журналистам, что планирует принять участие в церемонии приведения к присяге Президента В.ЯНУКОВИЧА.

«Я член правительства, и я обязан пойти. Я не был кандидатом в Президенты, и у меня нет таких претензий. Я законопослушный человек», - сказал он.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что получил соответствующее приглашение из Верховной Рады и планирует присутствовать на торжественном заседании парламента 25 февраля.

Вместе с тем, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что еще не определился со своим участием в церемонии инаугурации. «Если премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО примет участие и будет принято соответствующее решение, я тоже пойду», - сказал Ю.ПРОДАН.

В свою очередь, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ также еще не получил соответствующее приглашение и планирует определиться сразу после его получения.