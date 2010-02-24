До новых выборов Тимошенко будет играть роль «активной оппозиционерки»?

До новых парламентских выборов Юлия Тимошенко будет играть роль «активной оппозиционерки», прогнозируют эксперты. Она радикально будет критиковать Виктора Януковича, а ее фракция будет блокировать большинство инициатив новой коалиции.

На местных выборах Юлия Тимошенко не будет баллотироваться. В том числе и в мэры Киева, как ей предлагают, убежден директор политико-правовых программ центра им. Разумкова Юрий Якименко: «Этого не будет. Это не тот уровень. Человек, который набрал 45% голосов избирателей по всей стране, повинен претендовать на первые должности», - сказал Якименко.

Политическое будущее Тимошенко представитель центра Разумкова связывает исключительно с перестройкой ее политической силы. После создания новой коалиции БЮТ будет вынужден стать парламентской оппозицией, которой Юлия Тимошенко опосредствовано будет руководить.

Впрочем, пока еще она остается премьер-министром Украины, отмечает эксперт. И несмотря на то, что ей не выгодно сейчас возглавлять Кабмин, Тимошенко ни за что не оставит пост по собственной инициативе. «Потому что это есть признание своего поражения, а она это делать не хочет. Она уйдет, когда только ее отправят в отставку, то есть относительно нее будут действовать внешние факторы», - считает Якименко.

Немецкая волна