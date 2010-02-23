Народный Рух сказал все, что думает о Кирилле и Януковиче

Приглашение Московского патриарха КИРИЛЛА на инаугурацию новоизбранного Президента Украины свидетельствует о нежелании Виктора ЯНУКОВИЧА объединять украинское общество и государство.

Об этом говорится в заявлении Народного руха Украины, переданном УНИАН. (Глава Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ возглавит молебен в Киево-Печерской лавре в день инаугурации Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА 25 февраля – УНИАН).

В НРУ отмечают, что впервые за 18 лет независимости нашего государства инаугурацию Президента Украины, которая назначена на 25 февраля 2010 года, будет освящать Московский патриарх. “Под этим, казалось бы на первый взгляд, абсолютно "благим" шагом кроется вся промосковская, антигосударственная сущность В.ЯНУКОВИЧА”, - считают в НРУ.

Авторы заявления напоминают о “провальном приезде патриарха КИРИЛЛА в Украину в 2009 году. Его "великоросские" заявления шовинизма вызвали непонимание и полностью обоснованное возмущение духовенства и верующих всех украинских церквей, в том числе и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Таким образом, в этом приглашении КИРИЛЛА просматривается попытка определенным образом реанимировать его имидж в глазах украинцев”.

По мнению НРУ, этим шагом В.ЯНУКОВИЧ “демонстрирует свое "хуторянское" восприятие Украины. За этими действиями прослеживается его нежелание объединять украинское общество и государство. Большинство украинцев являются глубоко верующими людьми, которые поддерживают существование Украинской православной церкви с центром в Киеве, а не в Москве. Более того, большая часть украинцев является прихожанами греко-католической и других христианских церквей, не имеющих ничего общего с Москвой, и на протяжении всех лет независимости Украины демонстрировали взаимопонимание и терпимость. Следовательно, В.ЯНУКОВИЧ таким способом посеет смятение среди украинцев и продемонстрирует им, что никогда не станет Президентом всей Украины”.

Как говорится в заявлении, “приглашение на инаугурацию Президента Украины патриарха КИРИЛЛА нанесет очень серьезный удар по первым росткам диалога, который наметился между УПЦ Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата относительно создания Поместной украинской православной церкви”.

Народный рух Украины заявляет, что В.ЯНУКОВИЧ этими действиями “сознательно вносит раскол как в среду украинского духовенства, так и продолжает раскалывать Украину. Идея федерализации и уничтожения государственности Украины продолжает набирать практических очертаний”.

В НРУ убеждены, что “украинский народ очень быстро даст приговор этим "промосковским прихлебателям" и их приспешникам, которые прикрываясь национально-демократической риторикой и лозунгами голосовать "против всех", позволили В.ЯНУКОВИЧУ получить минимальное преимущество на выборах Президента Украины”.