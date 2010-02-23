Кравчук об инаугурации Януковича: если для лицедейства, то я туда не пойду

Экс-президент Леонид Кравчук не видит необходимости присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Виктора Януковича.

Об этом он заявил в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, пойдет ли он на инаугурацию Януковича.

"Меня никто не приглашал, но в данном случае я не вижу никакой необходимости. Если пригласят - я подумаю, когда мне скажут, что мне там делать", - отметил Кравчук.

"Я уже был у Ющенко. Посидел, и ушел. Ни мне "здравствуйте", ни тебе "до свидания". Если пойти просто для лицедейства, или лицезрелища, то я туда не пойду", - сказал экс-президент.

Также он считает, что в Украине необходимо создать "мощную силу, чтобы сохранить тот курс, который есть в Украине, внеся в него некоторые изменения, потому что он не идеален".

"Нужна оппозиция не для того, чтобы обязательно с кем-то бороться, а для того, чтобы поставить преграды, пороги, чтобы человек, пришедший, не мог уже менять курс, в зависимости от своего настроения", - считает Кравчук.

Как известно, инаугурация новоизбранного президента должна состояться в четверг, 25 февраля.

Украинская правда