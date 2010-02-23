Томенко: языковые инициативы ПР не отвечают интересам Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО уверен, что языковые инициативы Партии регионов не отвечают общественным и национальным интересам Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в контексте Международного дня родного языка, который отмечался в воскресенье, и говоря о языковом вопросе, который в последнее время стал актуальным.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что в ближайшее время разными политическими силами будут инициироваться вопросы внесения изменений в действующее языковое законодательство Украины в части расширения официального использования русского языка и предоставления ему статуса второго государственного.

В то же время Н.ТОМЕНКО отмечает, что «общественным и национальным интересам Украины отвечает существующая устоявшаяся формула, заложенная Конституцией Украины». Согласно ей - государственный язык в Украине украинский, при этом в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита российского и других языков национальных меньшинств Украины.

«Такая законодательная языковая модель оговаривает языковую свободу частной жизни каждого гражданина и обеспечивает уважение к родному языку. Ведь язык - это не только средство общения, но и основной инструмент, который способствует самоидентификации человека», - убежден вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО считает порочным подход, предложенный ПР, который предоставляет органам власти на местах право самим определять языковую политику в отдельно взятом регионе. «Такая модель имела бы право на жизнь в случае федеративного устройства Украины», - отмечает политик. По его словам, если в каком-то регионе нашего государства будет введен второй язык в качестве официального в органах власти, заведениях образования, - это, де-факто, приведет к тому, что украинский язык перестанет существовать. Именно поэтому, по его мнению, «украинские политики должны понять важность сохранения статуса украинского языка как государственного, особенно в органах государственной власти и образовании».