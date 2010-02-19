Лавринович подозревает, что суд по выборам может затянуться

Первый вице-спикер парламента, представитель в Высшем административном суде Украины интересов кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Александр ЛАВРИНОВИЧ не исключает, что судебный процесс по иску другого кандидата Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии из-за вынесения ВАСУ большого количества постановлений может продолжаться долго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам в ВАСУ.

«Это зависит от процесса. Если будет много постановлений, остановок, то это может продолжаться долго. Все зависит от судей. Это невозможно прогнозировать», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.