Тимошенко просят вернуть в госсобственность Почаевскую лавру

Председатель Тернопольского областного совета, председатель Секретариата Всеукраинского объединения «Свобода» Алексей КАЙДА направил обращение премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 года об исключении Почаевской Свято-Успенской Лавры из состава Кременецко-Почаевского заповедника и вернуть ее как бесценный историко-архитектурный памятник украинскому народу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Свобода”.

В своем обращении председатель Тернопольского облсовета отмечает, что “Почаевская Свято-Успенская Лавра является духовной святыней украинцев и бесценный историко-архитектурным памятником нашего народа. Однако в настоящее время, к большому сожалению, Почаевская Свято-Успенская Лавра превратилась в центр антиукраинских сил, которые осуществляют антигосударственную пропаганду, порочат все украинское и осуществляют не только противозаконные, но и антихристианские действия”.

По словам А.КАЙДЫ, “почаевские монахи ведут себя агрессивно в отношении священнослужителей и верующих других конфессий, подстрекают своих прихожан к воинственным действиям, пытаются вмешиваться в светскую жизнь окружающих населенных пунктов. Отсюда распространяется литература антиукраинского содержания не только по северным районам области, но и по всей Украине”.

Как отмечается в обращении, “такое безобразие стало возможным в связи с незаконной передачей Лавры Московскому патриархату”. «Несмотря на то, что в 2001 году постановлением Кабинета министров памятники Кременца и Почаева (в том числе и Лавра) были объявлены Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником, правительство В.ЯНУКОВИЧА в 2003 году решило исключить Почаевскую Лавру из состава заповедника и передать ее в бесплатное пользование мужскому монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата”, - отмечает в своем обращении А.КАЙДА. Он напоминает, что “депутаты Тернопольского областного совета четвертого созыва обратились с заявлением, в котором выражали возмущение такими действиями правительства. Однако распоряжением Кабинета министров Украины № 438-р от 17.07.2003 г. Почаевская Лавра все же была исключена из состава заповедника. В то же время постановлением КМУ № 1699 от 29.10.2003 г. утвержден «Типовой договор о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью». Для его выполнения, а также по поручению Кабинета министров Украины № 65031 от 11.11.2003 г. Госстрой издал приказ № 198 от 26.11.2003 г. «О передаче в пользование комплекса сооружений Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата». Договор действует до 1 января 2052 года и может быть продлен при согласии сторон”.

Обеспокоенный такими фактами Тернопольский областной совет пятого созыва на 24 сессии создал временную контрольную комиссию по проверке законности передачи храмного комплекса в г. Почаев Украинской Православной Церкви Московского патриархата, а также соблюдения в связи с этим земельного и миграционного законодательства, отмечается в обращении. “По заключению временной контрольной комиссии Тернопольского облсовета на территории Почаевской Лавры осуществляется коммерческая и другая деятельность в нарушение действующего законодательства Украины. В частности, розлив и продажа воды, торговля вином осуществляются с сокрытием прибылей, без уплаты соответствующих налогов и акцизов. Также комиссия установила, что Лавра предоставляет туристические услуги, которые оформляются как паломничество, что позволяет избегать уплаты налогов”, - отмечает А.КАЙДА.

При этом председатель Тернопольского облсовета от имени общественности призывает главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО “осуществить по-настоящему патриотический шаг – отменить распоряжение Кабинета министров Украины № 438-р от 17.07.2003 г. об исключении Лавры из состава Кременецко-Почаевского заповедника и вернуть ее в собственность государства как украинскую национальную святыню”. “Тернопольский областной совет надеется, что Вы как политик, который декларирует защиту украинских национальных ценностей, на деле докажете, что заботитесь об интересах Украины и украинцев», - подчеркивается в обращении.