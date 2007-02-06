Тимошенко разблокировала трибуну под аплодисменты хора им. Веревки

Фракция Блока Юлии Тимошенко разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады для открытия третьей сессии парламента пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутаты после почти трехчасового блокирования заняли свои рабочие места в сессионном зале.

Такие действия оппозиционных депутатов вызвали положительную реакцию у певцов хора им. Веревки. В частности, они аплодировали народным депутатам, поскольку почти 3 часа были вынуждены сидеть в одной из лож Верховной Рады. (Хор им. Веревки исполняет Гимн Украины при открытии и закрытии сессий Верховной Рады).

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты БЮТ заблокировали трибуну и президиум ВР, требуя внести в повестку дня законопроект о запрещении приватизации ГТС.