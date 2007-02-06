Американский посол нашел, чем утешить Россию

Размещение в Европе элементов американской системы противоракетной обороны не будет представлять угрозы для России. Об этом заявил Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР в интервью газете “ День” № 20 от 6 февраля.

По словам посла, “размещение этих систем будет согласовано, это не будет иметь никакого влияния на Россию”. Фактически, считает У.ТЕЙЛОР, это даже способствовало бы безопасности самой России, поскольку и России, по его словам, “по-видимому, нужно чувствовать обеспокоенность по поводу ракет, которые могут взлететь с территории Ирана”.

Как отметил У.ТЕЙЛОР, решение о том, где размещать элементы ПРО, принимается на основе анализа обстоятельств географии и геометрии. “Именно этот анализ показывает, что Польша и Чешская Республика являются, по-видимому, самыми оптимальными местами для расположения противоракетных элементов против ракет, которые могли бы стартовать с территории государств-парий на Ближнем Востоке”, - сказал он.

Посол отметил, что нет конечного срока, когда именно правительства Польши и Чехии должны дать ответ на предложение США разместить элементы ПРО. “Серьезные переговоры начнутся через пару месяцев”, - добавил он.

У.ТЕЙЛОР выразил надежду, что и в России, и в Украине, Польше и Чехии, внимательно пересмотрев ситуацию, анализ, аргументы, “придут к выводу, что они окажутся в лучшей ситуации, если будут средства противодействия этим угрозам”.

Посол также отметил, что США считают, что работают в интересах безопасности Европы и США, “по крайней мере тем, что начинаем переговоры с Польшей и Чехией о размещении там элементов противоракетной обороны для того, чтобы противостоять ракетным угрозам, которые начинают формироваться на Ближнем Востоке”.