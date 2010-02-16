В БЮТ отводят Германии роль ширмы в газотранспортном консорциуме

В случае создания газотранспортного консорциума возникает угроза энергетической безопасности не только Украине, но и Европейскому Союзу. Россия хочет дальнейшей монополизации, чтобы поставить Украину и Европу на колени через увеличение зависимости от трубы и газа. Газ они имеют, а труба и хранилища принадлежат Украине. То есть если они захватят украинскую газовую трубу, то станут не только газовым, но и транспортным монополистом. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Александр Гудыма, народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра Юлии Тимошенко.

Если Россия возьмет транзит в свои руки, то она будет определять ставку транзита, а не Украина, считает нардеп, соответственно, Москва будет иметь большее экономическое и политическое влияние на Евросоюз.

“Германия в этом процессе – это такая же ширма, как и восемь лет назад. Тогда Россия не захотела Германии, чтобы ни с кем не делиться. Россияне могут сделать так, что формально Германия будет иметь 25 процентов, 25 – Украина, а Россия – 50. Вот вам и политическая бутафория – будто мы берем Германию в партнеры”, - заявил Гудыма.

Мнения других экспертов относительно необходимости проведения общеукраинского референдума по вопросу создания газотранспортного консорциума при участии Украины, России и стран ЕС смотрите тут.