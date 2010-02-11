Наблюдатели готовы рассказать суду о давлении и угрозах

В Территориальном избирательном округе № 112 (города Ровеньки и Свердловск Луганской области) окружная избирательная комиссия отказалась принимать около полусотни жалоб, поступивших от наблюдателей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе штаба «Донбасс» кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО

По словам представителя штаба в Ровеньках Зинаиды ПУХАЛО, 8 февраля она прибыла в окружную комиссию и привезла жалобы практически со всех участков города Ровеньки. После многочасового ожидания, около 03.00 ей удалось попасть на заседание комиссии. Однако члены комиссии не захотели принимать жалобы и сказали, чтобы 9 февраля все наблюдатели приехали в окружком, сказала З.ПУХАЛО.

«Это произошло под влиянием доверенного лица кандидата ЯНУКОВИЧА Алексея ИВАНОВА, который давил на комиссию и пытался заставить не принимать жалобы. Я настояла, и жалобы наблюдателей все же приняли. Но, в нарушение закона, в комиссии сказали «привезти с собой всех авторов жалоб». Сам же ИВАНОВ всячески унижал меня и угрожал, что команда ЯНУКОВИЧА разберется с такими, как я», - рассказала З.ПУХАЛО.

По ее словам, все жалобы наблюдателей содержат вопиющие факты беззакония. Например, избиратели участка № 122, находящегося в доме престарелых, рассказали о том, что директор этого учреждения угрожал старикам и обещал, что тех, кто не проголосует за ЯНУКОВИЧА, перестанут кормить. Кроме того, утверждает она, председатель участковой комиссии Олег КАНАТОВ угрожал девушке, наблюдателю от Ю.ТИМОШЕНКО физической расправой: “когда они ночью ехали в окружком, он пообещал выбросить девушку из машины, если она будет плохо себя вести”.

«Днем 9 февраля, как нам и сказали, около 50 наблюдателей из Ровенек прибыли в окружком. И пока мы ожидали, к нам подошло несколько женщин от команды ЯНУКОВИЧА. Они были пьяные, кричали, угрожали, говорили, что пришли по заданию ИВАНОВА, что никто никакие жалобы у нас принимать не будет, а ЯНУКОВИЧ разберется с каждым», - рассказала З.ПУХАЛО.

Далее, по ее словам, в холле здания, где находится окружком, появились несколько человек в папахах. Они представились казачеством В.ЯНУКОВИЧА. По словам З.ПУХАЛО, «эти люди угрожали нам: «Вы не доедете домой!». Присутствовавшие здесь же милиционеры не вмешались в конфликт. “И все же, нашим наблюдателям удалось зайти в зал окружкома. Мы сделали заявление, что нам угрожают, потребовали рассмотреть все жалобы незамедлительно», - сказала З.ПУХАЛО.

Она подчеркнула, что все наблюдатели готовы рассказать и в ЦИК, и в суде правду о прессинге команды В.ЯНУКОВИЧА.