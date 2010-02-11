Штаб Тимошенко направил в ЦИК 21 жалобу на луганские ОИК

Результаты выборов в Луганской области могут быть оспорены из-за огромного количества нарушений по время повторного голосования. В Центральную избирательную комиссию направлена 21 жалоба на действия луганских окружных избирательных комиссий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе штаба «Донбасс» кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По информации штаба, в Центральную избирательную комиссию направлены жалобы на ОИК, которые отказывались фиксировать многочисленные нарушения избирательного процесса. Жалобы охватывают все 12 округов Луганской области.

«Большинство жалоб связано с неправомерными изменениями списков избирателей непосредственно в день голосования», - говорится в сообщении пресс-службы штаба «Донбасс». Также там отмечают большое количество нарушений во время транспортировки документов, когда на окружную комиссию привозились поврежденные или незапакованные пакеты с бюллетенями. На видео зафиксированы случаи, когда перепаковывание документации происходило непосредственно в помещении окружной комиссии. «По всем этим фактам должно было принято решение о повторном подсчете голосов. Мы считаем, что чистота избирательного процесса в Луганской области нарушена, а результаты волеизъявления граждан Украины - искажены», - говорится в сообщении штаба.

Ранее штаб «Донбасс» сообщал о том, что только одном ТИО №106 (город Луганск) на 37-ми участках были зафиксированы случаи безосновательных изменений в списках избирателей.