Кириленко: «За Украину!» не собирается в коалицию с Партией регионов

Депутатская группа «За Украину!» не намерена входить в коалицию, в составе которой будет фракция Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер группы Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Мы не входим в коалицию с БЮТ, и так же мы не намерены входить в коалицию с Партией регионов», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «коалиция – это вещь мировоззренческая».

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что группа «За Украину!» имеет разногласия во взглядах с фракцией Партии регионов минимум по трем основным вопросам: передачи газотранспортной системы Украины, статуса русского языка и последующего базирования в нашем государстве Черноморского флота Российской Федерации.

«Даже речи о каком-либо взаимодействии или о коалиции не может идти», - сказал В.КИРИЛЕНКО.