В Еврокомиссии рассказали, чего ожидают от нового Президента Украины

Еврокомиссия ожидает, что новый Президент Украины будет способствовать проведению жизненно важных реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил 10 февраля в Страсбурге во время сессии Европарламента комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ, представляя речь, подготовленную Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики, вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН.

“Сейчас время работать, мы ожидаем увидеть конкретные шаги вперед. Реформы необходимы для Украины. Это в украинских собственных интересах”, - сказал комиссар ЕС.

Он отметил, что в целом процесс реформ продвигается очень медленно. “Многое должно было быть сделано за прошедшие годы”, - отметил С.ФЮЛЕ.

Он обратил внимание на свертывание в последнее время программы stand-by от Международного валютного фонда, несмотря на проблемы, возникшие перед Украиной в связи с мировым экономическим кризисом.

По словам представителя Еврокомиссии, после президентских выборов Украина должна была бы прежде всего обратить внимание на возобновление сотрудничества с МВФ, что, в свою очередь, даст возможность Еврокомиссии оказать Украине макрофинансовую помощь.

Кроме того, С.ФЮЛЕ заметил, что ЕС давно говорит о необходимости проведения конституционной реформы, ведь действующая редакция Конституции Украины не очень четко определяет распределение полномочий между разными ветвями власти, что может мешать эффективному функционированию властных институтов.

При этом С.ФЮЛЕ отметил готовность Еврокомиссии способствовать Украине в осуществлении необходимых реформ.