Наблюдатели от CIS-EMO: Украина получила зачет и очень хорошую оценку

Наблюдатели от международной миссии CIS-EMO в целом позитивно оценивают уровень организации и проведения второго тура президентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, экс-вице-премьер Польши Анджей ЛЕППЕР, который входит в состав этой миссии, отметил, что «мы дежурили постоянно на участке. Никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов, с утра до вечера мы не заметили».

«Наша оценка однозначна – выборы прошли в соответствии со всеми демократическими стандартами», - сказал он.

А.ЛЕППЕР также отметил, что вчера вечером он имел встречу с кандидатом в Президенты Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, во время которой последний заверил, что в случае своего избрания главой государства и впредь будет способствовать построению добрососедских отношений с Польшей.

В свою очередь депутат Европарламента Сильвестр ХРУЩ поддержал выраженную А.ЛЕППЕРОМ позицию о высоком уровне проведения голосования на выборах. В связи с этим он сказал: «Большая часть европейских политиков наблюдала за тем, что происходит в Украине. Украина и украинцы получили зачет и очень хорошую оценку на этом экзамене (имеется в виду президентские выборы - УНИАН)».

Вместе с тем руководитель миссии международных наблюдателей CIS-EMO Алексей КОЧЕТОВ отметил, что основной проблемой на выборах стало несовершенство реестра избирателей. По его убеждению, за пять лет украинская власть «могла навести в нём порядок».

В подтверждение своих слов он привел пример, когда на одном из избирательных участков женщина, которая 33 года находится в браке, в списке нашла свою девичью фамилию. «Как это возможно», - выразил удивление А.КОЧЕТОВ.

В то же время на вопрос, повлияет ли каким-то образом на имидж Украины в глазах евросообщества возможное обжалование результатов выборов в судах, он сказал: «Думаю, на имидже Украины это не сильно скажется. Больше скажется то, как власть и кандидаты относятся к выполнению законодательства, поскольку правовой нигилизм значительно хуже отражается на имидже Украины, чем процедурные затягивания с объявлением окончательного результата».

В свою очередь А.ЛЕППЕР, приводя опыт Польши в таких случаях, сказал: «Протесты есть всегда, и Польша в этом не намного отличается от Украины».

По его словам, часто случается, что «проигравший человек не может смириться с этим».