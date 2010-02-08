Зурабов уже стелет дорогу новому Президенту в Москву

Российский Посол в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что первый визит нового украинского Президента именно в Москву стал бы сигналом готовности Киева к улучшению отношений между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Это будет важный сигнал, что Украина готова совершить "перезагрузку", - сказал М.ЗУРАБОВ, отвечая на вопрос журналистов о том, что будет означать первый визит нового Президента, если он будет в Россию.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов Президента. За президентский пост боролись лидер оппозиционной Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. По данным экзит-полов, В.ЯНУКОВИЧ побеждает с отрывом от 3,1% до 6,2%.

Виктор ЮЩЕНКО в 2005 году совершил свой первый зарубежный визит в качестве Президента Украины именно в Россию, но после этого отношения между двумя странами лишь ухудшались, отмечает РИА «Новости».