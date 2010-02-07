Члены избиркома проголосовали за удаление депутата-бютовца

В Херсоне с избирательного участка №28 184 округа был удален народный депутат от БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Херсонского облсовета со ссылкой на главу избирательной комиссии участка №28 Виктора БРОВАРСКОГО.

Согласно сообщению, решение удалить Ю.ОДАРЧЕНКО с участка единогласно приняли все члены избирательной комиссии.

“В 13.00 на избирательном участке появился народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО, который запугивал членов УИК, обвинял их в противоправных действиях относительно включения избирателей в списки”, - сказано в сообщении пресс-центра облсовета.

По данным пресс-центра, депутат “начал требовать от комиссии предъявить ему, как доверенному лицу кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО, протоколы работы комиссии и постановление о работе комиссии. После ознакомления с документами народный депутат порвал несколько постановлений и повредил черновой вариант протокола”.