В Херсонской области избирателей подбивают портить бюллетени

Независимый пресс-центр Херсонского облсовета заявляет о “телефонной” провокации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре, к облсовет поступают обращения граждан о том, что 6 февраля избирателям Херсона и области неизвестными лицами с помощью средств связи в автоматическом режиме распространяется заведомо неправдивая информация.

Суть ее заключается в следующем: избирателю, который хочет отдать свой голос за избранного кандидата, предлагается поставить отметку (+) напротив фамилии кандидата на пост Президента Украины и одновременно - вычеркнуть фамилию другого кандидата.

Как отметили в пресс-центре, преступное намерение таких обращений очевидно – добиться от избирателей, чтобы они сделали больше одной отметки в своих избирательных бюллетенях, чтобы потом при проведении подсчета голосов такие бюллетени были признаны недействительными (п.5 ч.26 статьи 78 Закона Украины «О выборах Президента Украины»).

Пресс-центр напоминает, что в соответствии с требованиями ст. 105 Закона Украины «О выборах Президента Украины» лица, виновные в нарушении законодательства о выборах, привлекаются к уголовной, административной или другой ответственности в порядке, установленном законом.