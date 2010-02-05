Ющенко одним автографом перечеркнул историю своего президентства?

Подписанием изменений в закон о выборах Президента Украины нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО “перечеркнул практически всю свою историю демократического Президента”. Такое мнение высказал президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ, комментируя подписание В.ЮЩЕНКО Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», предложенного Партией регионов.

В интервью сайту “Політична думка” И.ЖДАНОВ, в частности, сказал: “Я прогнозировал, что Президент подпишет этот закон. И это свидетельствует о том, что существуют какие-то договоренности между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Виктором ЮЩЕНКО. И, наверное, эти договоренности касаются также группы «За Украину», которая проголосовала за этот закон. У меня теперь нет никаких сомнений, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО действовали в унисон”.

По словам эксперта, “В.ЮЩЕНКО мог бы войти в историю как Президент, которого избрали на Майдане, и который поддерживал демократические принципы, которые сейчас главенствуют в государстве. Он обязан был обеспечить демократические и прозрачные выборы. Это его обязанность. Однако своими действиями, в частности подписанием изменений в закон о выборах, он перечеркнул практически всю свою историю демократического Президента. Учитывая это, он серьезно осложнил себе путь в парламент и к поддержке избирателей. Я думаю, что избиратели Западной Украины несмотря на его указы по увековечиванию Степана Бандеры и прочее, не поддержат его больше”.

Комментируя сам закон, политолог отметил: “Я думаю, что Партия регионов и те, депутаты, которые к ним присоединились, сделали открытие в сфере конституционного права. В частности, права, регулирующего коллективные собрания. Наверно, впервые в истории установлено правило, что не нужен кворум, чтобы открыть заседание коллективного органа. Любой человек, принимавший участие в каком-либо коллективном собрании, знает, что не могут прийти два человека проголосовать и принять решение за весь коллектив. Наверно, “регионалы” это делают для того, чтобы иметь возможности для фальсификаций. Это относительно сути закона”.

“Если говорить о политических последствиях закона, - сказал И.ЖДАНОВ - то в результате его принятия создается хаос и беспорядок. Мы увидим, как будут собираться по несколько комиссий, которые будут принимать противоречивые решения, и мы тогда не увидим ни нормальных, ни прозрачных и честных результатов выборов”.

В то же время И.ЖДАНОВ отмечает, что такими действиями Партия регионов создала дополнительную мотивацию для граждан Западной и Центральной Украины проголосовать против В.ЯНУКОВИЧА и голосовать за Юлию ТИМОШЕНКО. По словам политолога, «регионалы» создали в общественном сознании настроения, что выборы будут недемократичные и что именно таким способом В.ЯНУКОВИЧ хочет победить. Наиболее парадоксально, что эту инициативу «регионалов» опять поддержал В.ЮЩЕНКО. “Это уже неодиночный случай В.ЮЩЕНКО, - отмечает эксперт. - На словах он выступает за демократические и честные выборы, а уже между первым и вторым туром он открыто подыгрывает В.ЯНУКОВИЧУ. Стоит вспомнить его инициативу о приостановке постановления Кабмина о назначении Геннадия МОСКАЛЯ руководителем МВД в Крыму, где он делал в первом туре все возможное для предотвращения фальсификаций в Крыму”.

Если суммировать, говорит И.ЖДАНОВ, “то имеем достаточно системное наступление Партии регионов перед вторым туром – это и Г.МОСКАЛЬ, и отставка Юрия ЛУЦЕНКО, и возбуждение Генпрокуратурой дела против судьи Киевского апелляционного админсуда. То есть, мы видим, что они работают на то, чтобы обеспечить победу своему кандидату”.

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что, подписав изменения в закон о выборах, который “фактически выгоден лишь Партии регионов и В.ЯНУКОВИЧУ лично, В.ЮЩЕНКО публично подтвердил свою политическую связь с лидером ПР. В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО также таким способом в очередной раз засвидетельствовали, что имеют общий объект неприятия – это Ю.ТИМОШЕНКО. В этом смысле их интересы объединились. И В.ЮЩЕНКО, несмотря на историческую память о 2004 годе, несмотря на то, чего хотят избиратели, решил сыграть в интересах В.ЯНУКОВИЧА и против Ю.ТИМОШЕНКО”.

В.ФЕСЕНКО уверен, что этот закон создает основу для фальсификаций. “Какими будут последствия? Покажут результаты выборов. Хотя этот закон, безусловно, создает основу для фальсификаций. Надеюсь, что эти риски не будут фатальными, и выборы все же состоятся. Но угрозы фальсификаций в результате подписания этого закона возросли”, - сказал политолог.