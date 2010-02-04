В Партии регионов довольны решением Ющенко

В Партии регионов довольные подписанием Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО изменений к закону о выборах главы государства об организации работы избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя Партии регионов, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ.

«Мы довольны. Я думаю, что здравый смысл победил», - сказал он, заметив при этом, что представители ПР на всякий случай просчитывали все варианты своих последующих действий в случае, если Президент не подпишет этот закон.

В свою очередь, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН выразила мнение, «что это ТИМОШЕНКО подтолкнула Президента подписать этот закон, сказав, что если он подпишет его, он подпишет смертный приговор демократии».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, Президент подписал принятый вчера Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины».

За принятие этого документа проголосовали 233 народных депутата из0 243, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционных.