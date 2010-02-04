Балога понял, почему Тимошенко приходит на телеэфиры в черном

Партия “Единый Центр” не видит оснований для участия в будущей коалиции вместе с БЮТ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Аргументируя такую позицию, лидер партии Виктор БАЛОГА напомнил политические события последних дней, которые засвидетельствовали обществу “откровенное пренебрежение этой политической силой и лично ее руководителем Конституции и законов Украины”.

В частности, он указал на “явно незаконное” назначение Кабинетом министров и.о. министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО после его отставки с должности министра, за что проголосовали большинство депутатов парламента.

Также В.БАЛОГА обратил внимание на “неприкрытое, масштабное применение премьером административного ресурса на собственную поддержку как кандидата на пост президента”.

“Среди прочего, это ручное распределение бюджетных денег в западные области, где Юлии ТИМОШЕНКО крайне необходимо увеличить свою электоральную поддержку; раздача актов собственности на землю, квартир и автомобилей, построенных или купленных за государственные средства; открытая ежедневная самоагитация в государственных средствах массовой информации и агитация, которую проводят лояльные руководители местных госадминистраций”, – заявил В.БАЛОГА.

Все это он назвал подкупом избирателей и грубым вмешательством в избирательный процесс, что противоречит Конституции и демократическим принципам проведения выборов.

«Несколько дней подряд лично Ю.ТИМОШЕНКО и весь БЮТ ведут кампанию таранного удара по сознанию избирателей в связи с принятием изменений к законодательству о выборах Президента. Причина этой истерии, как всегда, осталась за кадром нервных пресс-конференций. В действительности «белосердечные» рассчитывали путем срыва работы избирательных комиссий на востоке значительно уменьшить результат своего конкурента, что автоматически сокращало бы нынешний десятипроцентный разрыв. Но Верховная Рада перечеркнула их планы отозвать своих представителей в комиссиях и, таким образом, сделать невозможным установление итогов голосования. Когда Ю.ТИМОШЕНКО, в который раз пытаясь перекрутить ситуацию на свою пользу, говорит о якобы оформленной новой коалиции, так пусть уже начинает заботиться о защите своей премьерской должности”, – заявил В.БАЛОГА.

По мнению лидера “Единого Центра”, приведенные факты означают, что БЮТ считает интересы государства, весь государственный механизм, парламентаризм только средством воплощения формулы «ТИМОШЕНКО – это Украина». По его словам, такой подход прямо указывает на двойные стандарты, двойную мораль и двойную совесть этой политической силы.

«Наша политическая сила не может объединяться в высшем законодательном органе страны с теми, кому закон не писан, кому цинизм и обман стали идеологией. Нам Господь не даст пойти на объединение с теми, кто высшие, духовные ценности утопил в маниакальном стремлении абсолютной власти. Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО, появляясь в телеэфирах в черном наряде, пытается этим создать впечатление безвыходной ситуации в стране, запугать людей. Это бесполезные усилия, потому что общество и без того в отчаянии от последствий ее двухлетнего управления. Думаю, новая политическая конфигурация в Раде, наверное, не будет формироваться с теми, кто работает только на обслуживание интересов одного человека. Будущая коалиция должна работать на государство» - сказал В.БАЛОГА.