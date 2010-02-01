Янукович думает, что в Украине уже был референдум о НАТО

Кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине в 1991 году состоялся референдум об отношении граждан ко вступлению страны в военные блоки.

В телеэфире канала ICTV вечером 1 февраля, отвечая на вопрос журналиста о его отношении к НАТО, он заявил что ответ на этот вопрос дал народ на референдуме 1991 года, когда проголосовал за “внеблоковый статус Украины”.

Справка. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины. На референдум был вынесен один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" и приведен его полный текст:

“Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства - Украины.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют действие исключительно Конституция и законы Украины.

Настоящий акт вступает с момента его принятия.”

В Декларации о Государственном суверенитете Украины, на которую ссылается Акт провозглашения независимости, в IX разделе указано:

"...Украинская СCP торжественно провозглашает свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и соблюдает три неядерных принципа..."