На территории Донецка нет ни одного грузинского наблюдателя

В настоящее время на территории города Донецка нет ни одного грузинского наблюдателя из числа тех, которые находились в городе во время первого тура президентских выборов 17 января.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области Анатолий СМИРНОВ.

Он опроверг информацию, озвученную накануне мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО о том, что в Донецке в эти дни находится от 400 до 500 граждан Грузии.

«Ни одного грузинского наблюдателя сейчас на территории города нет. Ни одного!», - сказал А.СМИРНОВ.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 26 января мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО со ссылкой на данные эмиграционных служб заявил, что в Донецке пребывают от 400 до 500 граждан Грузии. По его словам, большое количество грузин после 17 января не покинули город и «совершают массовое бронирование мест в гостиницах». Мэр также сообщил, что направил послу Грузии в Украине Григолу КАТАМАДЗЕ письмо, в котором попросил его предупредить пребывание и приезд в Донецк 7 февраля, на время проведения в Украине второго тура президентских выборов, граждан Грузии без их предварительной официальной регистрации как международных наблюдателей в Центральной избирательной комиссии Украины.