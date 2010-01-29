Гриценко: перейдут ли Тимошенко и Янукович грань?

«Партия регионов не так уверена в победе собственного кандидата на выборах, как демонстрирует», - заявил журналистам в кулуарах парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его мнению, именно из-за этого «регионалы» пытаются обезопасить себя от каких-либо административных рычагов влияния на выборы.

«Это касается и событий силового характера в судах, и ситуации с Юрием ЛУЦЕНКО, - считает А.ГРИЦЕНКО. – Не исключаю, что во время второго тура выборов Президента как со стороны Виктора ЯНУКОВИЧА, так и со стороны Юлии ТИМОШЕНКО будут попытки искусственно повысить явку граждан в некоторых областях страны. Милиция в этой ситуации может определенным образом сдерживать или «стимулировать» эти процессы. Потому увольнение министра внутренних дел – это снятие предохранителя контроля той силы, которая стоит за Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил председатель Комитета ВР.

А.ГРИЦЕНКО считает, что второй тур выборов главы государства будет намного грязнее первого из-за попыток стимулировать явку граждан и тому подобного.

«Перейдут ли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ ту грань, которая сможет поставить под сомнение честность выборов, я не знаю. Однако, если кто-то из них все-таки это сделает, нас ожидают и акции протеста, и судебные процессы», - подчеркнул депутат.