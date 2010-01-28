Охендовский не исключает попыток срыва выборов Президента

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ не исключает попыток срыва повторного голосования выборов Президента Украины 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Очевидно, что попытки срыва выборов, безусловно, будут. Попытки срыва подсчета голосов на отдельных избирательных участках, безусловно, будут. Попытку срыва выборов окружными избирательными комиссиями, которые устанавливают итоги голосования в пределах территориальных избирательных округов, также мы не можем исключать», - сказал он.

М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что такие попытки должны получать жесткую эффективную оценку со стороны избирательных комиссий высшего уровня, правоохранительных органов, в первую очередь Генеральной прокуратуры Украины.

Также он отметил, что члены избирательных комиссий должны понимать, что неявка члена избирательной комиссии на заседание комиссии является грубым нарушением обязанностей члена избирательной комиссии.

«Это нарушение, безусловно, следует рассматривать как препятствование реализации избирательных прав граждан Украины. Согласно Уголовному кодексу Украины, а именно статье 157, предусмотрена уголовная ответственность. Тот член избирательной комиссии, который покинет ее заседание в день голосования, во время подсчета голосов, во время подведения итогов голосования в пределах территориального избирательного округа, должен знать, что за такие действия непременно наступит уголовная ответственность», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.