Онопенко видит опасность в том, что "одна политсила" днюет и ночует в ВАСУ

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО видит «серьезную опасность» в том, что «представители одной политической силы буквально днюют и ночуют» в Высшем административном суде Украины.

Об этом В.ОНОПЕНКО заявил в интервью в «Левому берегу», комментируя ситуацию с двоевластием в ВАСУ.

По словам В.ОНОПЕНКО, «вопрос с окончанием срока полномочий председателя высшего суда, в т.ч. ВАСУ, законом урегулирована четко. Часть 5, ст. 41 Закона «О судоустройстве Украины» гласит: в случае отсутствия председателя высшего суда (а юридически его нет именно из-за истечения срока полномочий), его обязанности исполняет первый зампред. Если и зампреда нет – один из других замов. Должность первого зампреда занимает, как известно, Николай СИРОШ. Значит, он - временный легитимный руководитель ВАСУ со всеми его полномочиями, вплоть до назначения нового главы суда».

Как отметил В.ОНОПЕНКО, «вопрос назначения председателя любого суда, кроме Верховного, сегодня действительно, в полной мере, не урегулирован законодательно. Тогда как ответы на все вопросы по «и.о.», в Законе «О судоустройстве Украины», как мы разобрались, выписаны четко».

При этом глава ВСУ напомнил, что «не далее как весной прошлого года, тот же Александр ПАСЕНЮК в одном из интервью утверждал: по завершению срока его полномочий, обязанности председателя перейдут к Н.СИРОШУ. «Это опытный, квалифицированный судья и руководитель, так что трагедии не будет», - дословно говорил он. Закон с тех пор не изменился. Почему же изменилась позиция А.ПАСЕНЮКА? Неужели он от кого-то настолько зависим …?».

По словам В.ОНОПЕНКО, «судьи сами говорят: представители одной политической силы буквально днюют и ночуют в ВАСУ. Лично я в этом вижу серьезную опасность. Судьи не должны попадать под влияние политиков. Не понимать этого опытный экс-глава ВАСУ не может, поскольку последние несколько лет мы, как только могли, противостояли попыткам политического влияния, вмешательства в работу судов. А тут двери распахнуты – заходи, кто хочет, лишь бы должность сохранить».

«Скажу больше, - продолжил председатель Верховного Суда, - те, кто сегодня оказывает политическую и «силовую» поддержку А.ПАСЕНЮКУ, высказывали предложение: отступите от А.ПАСЕНЮКА, а мы отступим от Н.СИРОША. По существу, это - предложение отойти от закона, игнорировать его предписания. Но, если отойти от закона, то от суда как органа правосудия ничего не останется! Может, у тех, кто довел ситуацию с А.ПАСЕНЮКОМ до абсурда, как раз и цель такая – превратить ВАСУ в инструмент «решения вопросов», в частности избирательных?».

Как сообщал УНИАН, срок полномочий назначенного Президентом на должность главы ВАСУ А.ПАСЕНЮКА закончился 22 декабря 2009 года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Между тем, 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомочным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

14 января 2010 г. Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША.