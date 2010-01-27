Глава суда грозит не приходить на работу, пока регионалы не уйдут

Председатель Киевского апелляционного административного суда Анатолий ДЕНИСОВ обещает не выходить на работу и закрыть свою приемную до тех пор, пока его не освободят от своего присутствия народные депутаты от Партии регионов Эльбрус ТЕДЕЕВ и Валерий БОНДЫК, которые с сегодняшнего утра находятся в его приемной целью якобы «контроля за деятельностью суда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в помещении апелляционного админсуда Киева.

«Я просто в этом случае не буду выходить на работу, поскольку это создает неудобство в работе. Я закрою приемную, не буду выходить на работу, и мои сотрудники тоже, пока мне не создадут нормальные условия для работы», - сказал А.ДЕНИСОВ.

По его словам, вышеназванные народные депутаты объяснили свое присутствие необходимостью контроля за распределением дел между судьями КААС. Поскольку, по их мнению, могут происходить нарушения из-за того, что с 1 января распределение дел, в том числе и в Киевском апелляционном административном суде, должно происходить с помощью автоматизированной системы, которая отсутствует из-за нехватки денег, отметил А.ДЕНИСОВ.

Также председатель суда сообщил, что по поводу случившегося сегодня он проинформировал посла миссии наблюдателей ОБСЕ. «Пусть приедет посмотрит Европа, как независимая ветвь власти в Украине осуществляет правосудие, в каких условиях», - сказал А.ДЕНИСОВ.

Вместе с тем А.ДЕНИСОВ считает, что присутствие депутатов не является давлением на суд, а является вмешательством в его деятельность: «Я не считаю, как для себя, что это давление на суд. Но кто-нибудь другой из судей может так считать. Это вмешательство в деятельность суда».

В свою очередь В.БОНДЫК в интервью журналистам подтвердил сказанное председателем суда о цели их присутствия в приемной, не скрывая при этом, что поводом для этого стал избирательный процесс и то, что этот суд является судом первой инстанции, который будет рассматривать жалобы в ходе избирательного процесса. Депутат сказал, что он или его коллеги намерены ежедневно присутствовать в приемной суда до завершения выборов.