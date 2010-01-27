Сергею ТИГИПКО следует быстро согласиться на предложение кандидата на пост главы государства Юлии ТИМОШЕНКО возглавить правительство после ее победы на президентских выборах.

Об этом политолог Владимир ЦИБУЛЬКО сказал в интервью “Політичній думці”, отвечая на вопрос: “Что сдерживает С.ТИГИПКО принять предложение Ю.ТИМОШЕНКО до второго тура? Будет ли С.ТИГИПКО интересен после выборов и не рискует ли он потерять электоральную поддержку и “привлекательные” предложения вроде премьерства, если долго будет торговаться и рассуждать?”.

В.ЦИБУЛЬКО считает, что С.ТИГИПКО может потерять и должность премьера, и свой электорат, если будет медлить с ответом на предложение Ю.ТИМОШЕНКО.

“Анализ тигипковского электората свидетельствует о том, что это самостоятельные люди. Поведение самого ТИГИПКО – и хочется и колется, так сказать. С одной стороны, интересное для его амбиций предложение с премьерством, а с другой стороны он понимает, что, не имея поддержки в парламенте, он будет не совсем самостоятелен”, - считает В.ЦИБУЛЬКО.

По его мнению, по крайней мере С.ТИГИПКО может сейчас выторговать для себя досрочные выборы мэра Киева и заручиться поддержкой на этих выборах, но есть риск проиграть. “В Киеве электорат Виталия КЛИЧКО поддерживал С.ТИГИПКО. Если бы КЛИЧКО принимал участие в президентских выборах, ТИГИПКО не набрал в Киеве сколько голосов”, - считает В.ЦИБУЛЬКО.

“Кроме того, ТИГИПКО должен помнить, что люди, которые один раз проголосовали за него, не очень могут за него голосовать во второй раз. Они бы хотели видеть более решительного политика и последовательного. Если этого не будет, то избиратели могут и передумать. Программные ценности ТИГИПКО совпадают действительно больше с ценностями ТИМОШЕНКО, а не ЯНУКОВИЧА”, - отметил эксперт.

По его мнению, если С.ТИГИПКО не определится в ближайшее время, как и с кем ему двигаться дальше, он рискует много потерять.

“Если он не определится до второго тура, он рискует попасть в развилку интересную. Не будем забыть, что он конъюнктурщик, и для того чтобы ему играть дальше, он должен собрать мощную конъюнктурную команду, которая умеет паразитировать, правильно выжимать из любых ситуаций свой интерес. Сейчас конъюнктурщики из среды ЮЩЕНКО и ему подобных, из среды малого, среднего бизнеса стали быстро переориентироваться на ТИГИПКО. Но если ТИГИПКО не определится, не сориентируется мгновенно, например, не согласится на премьерство еще до второго тура, то он также эту конъюнктурную среду и свой электорат может легко и быстро потерять”, - убежден В.ЦИБУЛЬКО.