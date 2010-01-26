На кого ставят букмекеры во втором туре выборов
Вчера открыли прием ставок
Вчера, после того как Центризбирком объявил официальные результаты первого тура президентских выборов, букмекеры открыли прием ставок на второй.
После введения запрета на деятельность казино и букмекерских контор в мае 2009 года украинцы могут сделать ставки через Интернет. На сегодняшний день ставки на президентские выборы в Украине принимают российские «Лига ставок» и betcity.ru, а также крупнейшая европейская букмекерская сеть bwin.com.
Единогласным лидером второго тура выборов во всех вышеупомянутых букмекерских конторах является Виктор Янукович. Так, bwin принимает ставки на победу лидера Партии регионов с коэффициентом 1,33, а на победу премьер-министра — 3,05. То есть, поставив на Януковича 1 тыс. евро, можно получить выигрыш в 330 евро, а те, кто поверит в Тимошенко, могут сорвать больший куш — 2050 евро. Как сообщили «Делу» в офисе bwin в Вене, максимальный размер ставки определяется индивидуально. Для новичков эта сумма ограничена 5 тыс. евро в месяц. Как поясняют букмекеры, ограничение максимального размера ставок на политические события связано с тем, что в их основу закладываются результаты соцопросов, которым компании не особо доверяют. Для сравнения, на футбол максимальная ставка может составлять 100 тыс. евро.
Ставки в российских компаниях показывают больший разрыв между кандидатами. Коэффициент на победу Януковича — 1,30, на Тимошенко — 3,20. «Самая популярная ставка у нас была и остается на победу Януковича», — говорит учредитель российской компании «Лига ставок» Олег Журавский. Однако по сравнению с первым туром шансы лидера «регионалов» на победу незначительно снизились: с 1,33 до 1,40. При этом показатели премьер-министра улучшились. Если ранее ставки на ее победу принимались с коэффициентом 3,5, то сейчас он составляет 2,70.