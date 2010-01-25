Турчинов считает абсурдом заявление Азарова

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает абсурдным заявление представителя Партии регионов Николая АЗАРОВА о якобы пяти кандидатах, которым кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО предложила должность премьер-министра после своей победы на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в эфире 5 канала.

"Пусть Н.АЗАРОВ назовет пять фамилий, кому Ю.ТИМОШЕНКО пообещала должность премьер-министра", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос, каким образом Ю.ТИМОШЕНКО будет гарантировать выполнение своего предложения о назначении экс-кандидата в президенты Сергея ТИГИПКА на должность премьера, первый вице-премьер подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО принадлежит к числу тех людей, которые "всегда держат слово".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Партии регионов, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Н.АЗАРОВ 25 января заявил, что лидер партии "Сильная Украина", экс-кандидат в президенты С.ТИГИПКО должен понимать, что предложение кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО о его назначении главой правительства ничего не стоит.

"Необходимо помнить, что за два года она не смогла назначить себе В.ГАЙДУКА вице-премьером. А, кстати, должность премьер-министра, по моей информации, она пообещала в этой стране как минимум пятерым", - сказал Н.АЗАРОВ.