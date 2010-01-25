Турчинов подозревает, что ПР пытается скрыть преступление

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что захват полиграфического комбината «Украина» депутатами от Партии регионов является попыткой скрыть факты фальсификации в первом туре выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ выразил сегодня на брифинге в Кабинете министров, комментируя ситуацию вокруг смены руководства полиграфкомбината «Украина».

«Та истерия, которую они подняли, наталкивает на мысль, что, контролируя руководство полиграфкомбината «Украины», представители фракции Партии регионов так активно действуют, не только защищая свои коммерческие интересы, но, возможно, и защищая преступление, которое они могли сделать во время первого тура», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, подтверждением таких предположений являются заявления представителей Партии регионов о возможности неконтролированной печати бюллетеней.

«До сегодняшнего дня они практически контролировали этот процесс, поэтому, может, они действительно знают, о чем говорят», и разногласия между количеством голосов, особенно в восточных регионах, якобы за Виктора ЯНУКОВИЧА, и реальным количеством людей, принявших участие в голосовании, «может быть действительно доказательством использования незаконно сделанных бюллетеней», объяснил он.

В частности, А.ТУРЧИНОВ считает, что Партия регионов, поддерживая предыдущее руководство полиграфкомбината, также лоббирует интересы консорциума ЕГАПС, который является монополистом в изготовлении бланков загранпаспортов с поликарбонатной страницей.

Первый вице-премьер сообщил, что руководство полиграфкомбината «Украина», контролируемое владельцами компании ЕГАПС, отказалось в начале этого года заключить прямое соглашение с Министерством внутренних дел об изготовлении бланков паспортов, вследствие чего этот процесс был заблокирован.

«Коррумпированное ЕГАПСом руководство полиграфкомбината «Украина» отказалось заключать с МВД соответствующее соглашение и фактически прекратило изготовление паспортов вместе с консорциумом ЕГАПС, требуя от государства, что интересно, заключить соглашение именно с этим консорциумом. Это нонсенс. В любой цивилизованной стране этого не может быть», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Именно при этих обстоятельствах, по его словам, Министерство финансов, которому подчиняется полиграфкомбинат «Украина», приняло решение о смене руководства.