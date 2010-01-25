Луценко дал милиции две задачи на второй тур

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО требует от подчиненных обеспечить честное и прозрачное голосование во втором туре президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая на коллегии при участии руководителей региональных управлений МВД Украины по итогам работы милиции в 2009 году.

«Требую от вас беспристрастного отношения ко всем политическим процессам, как мы это демонстрировали все время до этого. Именно такого требую и во время второго тура выборов. Наша общая задача – обеспечить честные, прозрачные выборы – чтобы мы получили Президента без каких-либо массовых нарушений на митингах. Все наши действия должны быть направлены на обеспечение права людей честно избрать себе Президента», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он еще раз указал на недопустимость агитации за любого кандидата в президенты со стороны сотрудников милиции, заверив, что он в дальнейшем и сам не будет прибегать к этому.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО призвал подчиненных в день голосования в случае выявления каких-либо нарушений составлять протоколы и передавать их в прокуратуру.

«Задача милиции - не допустить никаких злоупотреблений вокруг избирательных участков. А также необходимо дать возможность всем работникам, которые будут вовлечены в охрану общественного порядка, проголосовать и самим. Очень надеюсь, что этот выбор будет нормальный и придаст нам уверенности в будущем», - сказал министр.