Третьяков: не поддержав Тимошенко во втором туре, Ющенко изменил Майдану

Решение Политсовета партии “Наша Украина” о том, что “выбора во втором туре нет”, является изменой идеалов Майдана, который дал Украине четкую перспективу демократического выбора. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ТРЕТЬЯКОВ.

“Политсовет партии не поддержал кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре президентских гонок, чем фактически призвал избирателей голосовать за Виктора ЯНУКОВИЧА, - считает А.ТРЕТЬЯКОВ. - Когда вспомнить, что во время президентских выборов 2004 года Ю.ТИМОШЕНКО однозначно поддержала кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО, нынешнее решение “Нашей Украины” является “сдачей” национальных интересов”.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, “эта позиция логично “вписывается” в призыв Президента Украины В.ЮЩЕНКО голосовать “против обоих кандидатов”, но является откровенным лицемерием. Фактически тем самым один из лозунгов Майдана “ЮЩЕНКО – Так!” трансформируется в лозунг “ЯНУКОВИЧ – Так!”, а бывших участников Помаранчевой революции призывают отдать страну тем самым фальсификаторам президентских выборов 2004 года, против которых выступали люди на Майдане”.

К сожалению, замечает А.ТРЕТЬЯКОВ, Президент не смог подняться выше личных амбиций и уязвленного самолюбия, а “Наша Украина” не смогла выйти из его тени. “Виктор ЮЩЕНКО словно Понтий Пилат делает вид, что “умывает руки” и дает возможность избирателям свободно делать свой выбор. В действительности, остаться беспристрастным ему не удастся”, - отмечает А.ТРЕТЬЯКОВ.

По его убеждению, поддержка Ю.ТИМОШЕНКО дает стране шанс на демократическое развитие, тогда как выбор ЯНУКОВИЧА отбросит нас обратно на много лет. “Поэтому каждый должен принять для себя решение: или он поддерживает выбор, сделанный Помаранчевой революцией, или нет”, - отмечает А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, 22 января Политсовет партии «Наша Украина» принял заявление относительно политической ситуации в канун второго тура президентских выборов.

В частности, в этом заявлении отмечается: «Наша Украина» убеждена, что во втором туре украинское общество ожидает непростой выбор. По мнению партии, под угрозой государственный суверенитет, курс на европейскую интеграцию, на национальное возрождение, проведение в государстве экономических и социальных реформ, призванных создать общество благополучия и согласия. «Убеждены, что для всех граждан Украины, разделяющих такие ценности и перспективы, выбора во втором туре нет», - говорится в заявлении политсовета «Нашей Украины».