Тигипко пересказал свои разговоры с Ющенко, Януковичем и Тимошенко

"Я переговорил с действующим президентом Виктором Ющенко и я понял, что он будет оставаться в политике, что он будет заниматься политикой дальше", сказал кандидат в президенты Сергей Тигипко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Мне это важно понять, потому что я понимаю, что будет происходить на Западе Украины, где у него достаточно сильные были позиции", - заявил Тигипко, отметив, что сам инициировал этот разговор.

"Я думаю, что он (Ющенко) в состоянии создать какую-то политическую силу, пройти в парламент, иметь влияние через парламентскую фракцию. Я считаю, что это неплохо", - цитирует Тигипко Украинская правда.

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Политик отметил, что вопрос досрочных выборов парламента поднимался во время его переговоров с лидером Партии регионов Виктором Януковичем: "Такие разговоры мы вели, я не буду говорить как".

"Мы прорабатывали какие-то шаги, которые могут быть как варианты, но подкупить меня этим сложно", - заявил он.

"Во-первых, то, что предлагает та же Тимошенко (пост премьер-министра) - это намного весомее, конкретнее. Просто роспуск парламента - это не самое интересное. Я скажу откровенно, что я в это не верю", - сказал Тигипко.

"Я не верю, потому что для этого нужна очень сильная и очень прагматичная политика со стороны президента, и должна быть хорошая управляемость фракции, которая должна прийти и положить свои мандаты", - подчеркнул он.

В то же время политик отметил: "Я бы все сделал, чтобы этот парламент был распущен".

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Тигипко рассказал, что премьер Юлия Тимошенко предложила ему должность премьера в обмен на открытую поддержку во втором туре президентских выборов.

"Она предложила, чтобы я достаточно открыто поддержал ее, чтобы была какая-то совместная программа действий, под которой она готова подписаться", - заявил он.

"После ее избрания (президентом) освобождается место премьера. Она уверена, что сможет создать большинство (в парламенте)", - отметил политик.

"После этого я слышал ее заявление. Это мы не оговаривали. Она сказала, что в любой ситуации, даже если Тигипко не поддержит ее открыто, все равно предложит мне этот пост", - сказал он.

"Я допускаю, что это не будет выполнено и найдутся какие-то сверхпричины, которые не позволят это выполнить. Но тогда я просто могу апеллировать к людям, и это не добавит авторитета кому-то, а мне это авторитет может добавить", - подчеркнул Тигипко.

Кроме того, политик пообещал, что достигнутые договоренности между ним и другими политическими игроками "будут абсолютно прозрачными" и публичными. "В этом заинтересован я, прежде всего, потому что это мои гарантии", - добавил Тигипко.