Россия скоро заговорит с Украиной языком ультиматумов?

Заместитель директора Института истории Украины НАНУ Станислав КУЛЬЧИЦКИЙ считает, что скоро Россия заговорит с Украиной языком ультиматумов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в “Главред-медиа”.

“Сейчас речь идет о том, чтобы приблизить Украину к России, и это угроза, которая нависает над нами”, - сказал С.КУЛЬЧИЦКИЙ.

По его мнению, с 2000 года Кремль очень сильно прицелился на Украину, и в будущем могут возникать разные неприятные ситуации. Пока неизвестно, как поведут себя наши высокие должностные лица, когда Россия заговорит языком ультиматумов, сказал эксперт.

С.КУЛЬЧИЦКИЙ убежден, что будущий Президент Украины должен очень осторожно относиться к современной России. “К тому же необходимо отстаивать наши национальные интересы”, - сказал он.

По мнению С.КУЛЬЧИЦКОГО, Украина, по сути, распадается.

“Это не вина ТИМОШЕНКО. Может, это вина ЮЩЕНКО, потому что он Президент. ЯНУКОВИЧ сейчас в ипостаси оппозиционной силы, и к нему особых претензий нет, но “помаранчевая” команда оказалась совсем не командной с самого начала”, - отметил С.КУЛЬЧИЦКИЙ.

Также он считает, что те, кто считает себя сторонником европейских ценностей, очутились в невыгодной ситуации.

“Европа от нас отворачивается. И как бы мы туда не стучались, в ближайшие годы, пока у нас не будет какого-то порядка, ничего с Европой не выйдет”, - сказал С.КУЛЬЧИЦКИЙ.