Ющенко думает, что два клана будут сражаться за власть жестко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не допустит, чтобы кандидаты в президенты Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ в битве за власть подорвали стабильность в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая с речью по случаю Дня Соборности Украины в Национальной опере Украины.

«Я заверяю, что как Президент не допущу, чтобы два клана в битве за власть подорвали стабильность в государстве», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что борьба между двумя претендентами будет чрезвычайно жесткой. «Мне кажется, настолько жесткой, что может принести серьезные осложнения в общественном диалоге и в общественном порядке, поэтому я призываю и претендентов, и избирателей руководствоваться 7 февраля законом», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что единственный способ провести честные и демократические выборы, которые признает любая сторона, принимающая участие в выборах, – это провести выборы законно.

В.ЮЩЕНКО призвал всех объединиться вокруг обеспечения стабильности в стране, независимо от того, речь идет о членах избирательных комиссий, правоохранительных органах, журналистах, наблюдателях или избирателях. «Мы должны иметь одно поведение – провести законные честные выборы в рамках второго тура 7 февраля», - подчеркнул Президент.

«Я как Президент сделаю все, чтобы второй тур, как и первый, прошел честно с четким соблюдением демократических норм», - подчеркнул глава государства.